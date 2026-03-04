"Quotidien" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 4 mars 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 4 mars 2026 :

Jeremy Ferrari et Laura Felpin pour le film "LES K D'OR" au cinéma le 11 mars prochain.

Les autres invités sont en attente de confirmation et seront communiqués par la production de l'émission entre 18:00 et 18:45. Cet article sera donc réactualisé dès que nous aurons les informations.