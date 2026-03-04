"C ce soir" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 4 mars 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 25 février 2026 :

Iran • L'espoir ou le chaos ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter.

Aïda Tavakoli, activiste franco-iranienne.

Behrang Pourhosseini, philosophe franco-iranien.

Sahand Saber, avocat franco-iranien, ex-collaborateur de Reza Pahlavi.

Jean-Pierre Perrin, grand reporter.