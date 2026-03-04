"Bonjour ! Avec vous" jeudi 5 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire jeudi 5 mars 2026 :
Le prix de l'essence a-t-il flambé près de chez vous?
Le prix de l'essence grimpe en flèche et on se demande si les stations services n’en profitent pas pour monter les tarifs ! Prix de l’essence, se fait on avoir ?
La grande fatigue
Tous les ans, à cette période, les français sont fatigués ! Et c’est de pire en pire un sondage récent montre que les 2/3 des français se disent fatigués : manque de soleil, de vitamines, ambiance anxiogène….
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Ça ira mieux demain
Sandrine Arcizet a un secret pour nous redonner la pêche : nous faire boire un petit bouillon...