"Bonjour ! Avec vous" jeudi 5 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Jeudi 5 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 5 mars 2026 :

Le prix de l'essence a-t-il flambé près de chez vous?

Le prix de l'essence grimpe en flèche et on se demande si les stations services n’en profitent pas pour monter les tarifs ! Prix de l’essence, se fait on avoir ?

La grande fatigue

Tous les ans, à cette période, les français sont fatigués ! Et c’est de pire en pire un sondage récent montre que les 2/3 des français se disent fatigués : manque de soleil, de vitamines, ambiance anxiogène….

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Ça ira mieux demain

Sandrine Arcizet a un secret pour nous redonner la pêche : nous faire boire un petit bouillon...