"Les maternelles XXL" jeudi 5 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 5 mars 2026 :
- Papa solo, c’est beaucoup d’amour… et de galères !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Aux petits soins de votre nouveau-né
- Soigner les petites plaies et cicatrices des enfants
- Des romans pour les enfants « neuro-atypiques »
- Une césarienne tout en douceur
- Bien s’équiper pour réussir son allaitement
- Siri, Alexa, les meilleurs amis/ennemis des enfants ?
- À la recherche du doudou perdu….
- Gérémy Crédeville, passion père de famille.