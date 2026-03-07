"Au bout de l'enquête" samedi 7 mars 2026 sur France 2, voici les affaires diffusées cette semaine

Samedi 7 mars 2026 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de revoir trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête" consacrés à l'affaire Moulin-Blachère et à l'affaire de l'Ordre du temple solaire.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Moulin-Blachère

En 2001, Delphine Moulin et son compagnon Vincent Blachère placent une bombe sous le lit des parents Moulin pour toucher une assurance‑vie.

En fuite au Portugal, ils assassinent deux touristes néerlandais avant d'être arrêtés et condamnés.

15:00 • Affaire de l'ordre du temple solaire (double épisode)

Près de 70 morts lors de suicides collectifs, dont de nombreux enfants... Il y a trente ans, la France découvrait, horrifiée, l'existence de l'Ordre du temple solaire.

Au départ, un projet de vie vertueuse... mais dans les faits, une réalité mortifère. Sous couvert de passage volontaire vers une vie meilleure, des dizaines d'adeptes ont été éliminés, contre leur gré.

Pourquoi les gourous ont-ils forcés des adeptes à mourir ? Le “transit” vers l'étoile Sirius cachait-t-il un moyen facile de se débarrasser de personnes gênantes ?

Un film d'Hélène Gautier.