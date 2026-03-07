"13h15 le samedi" : Arnacœur, escroc du cœur, enquête sur une escroquerie aux sentiments ce 7 mars 2026 sur France 2

Les escroqueries aux sentiments sont très répandues sur internet et peuvent causer de lourds dégâts psychologiques chez les victimes. "13h15 le samedi" a rencontré Caroline, la proie d'un escroc récidiviste qui a réussi à sortir de son emprise et le faire arrêter.
"13h15 le samedi" décrypte une arnaque particulièrement cruelle, celle de l’escroquerie aux sentiments. Elle consiste à soutirer de l'argent à une personne rendue vulnérable par une relation amoureuse feinte.
Cette arnaque de plus en plus fréquente — en hausse de 91% en 2023 par rapport à 2022 selon le site cybermalveillance.gouv — prospère notamment grâce aux sites de rencontres. Caroline, une jeune Parisienne, en a été victime début 2024. Elle a cru vivre un conte de fées en rencontrant à Paris un certain Edward Coleman, riche entrepreneur new-yorkais.
Mais toute cette histoire n'était qu'un mensonge. Ce prétendu homme d'affaires se nomme en réalité Aurélien Aouali, et c'est un escroc en cavale, déjà condamné à plusieurs reprises pour avoir trompé et volé d’autres jeunes femmes.
Comment cet homme réussit-il à tisser sa toile ? Grâce à son entourage, Caroline est parvenue à sortir des griffes de cet arnaqueur et à le faire emprisonner.
Un document signé Maxime Beneteau et Fabien Lasserre avec Manon Descoubès.