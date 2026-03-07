recherche
"13h15 le samedi" : Arnacœur, escroc du cœur, enquête sur une escroquerie aux sentiments ce 7 mars 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 mars 2026 172
Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 7 mars 2026 sur France 2, « Arnacœur, escroc du cœur » un document inédit sur une escroquerie aux sentiments, un sujet de société de plus en plus préoccupant.

Les escroqueries aux sentiments sont très répandues sur internet et peuvent causer de lourds dégâts psychologiques chez les victimes. "13h15 le samedi" a rencontré Caroline, la proie d'un escroc récidiviste qui a réussi à sortir de son emprise et le faire arrêter.

"13h15 le samedi" décrypte une arnaque particulièrement cruelle, celle de l’escroquerie aux sentiments. Elle consiste à soutirer de l'argent à une personne rendue vulnérable par une relation amoureuse feinte.

Cette arnaque de plus en plus fréquente — en hausse de 91% en 2023 par rapport à 2022 selon le site cybermalveillance.gouv — prospère notamment grâce aux sites de rencontres. Caroline, une jeune Parisienne, en a été victime début 2024. Elle a cru vivre un conte de fées en rencontrant à Paris un certain Edward Coleman, riche entrepreneur new-yorkais.

Mais toute cette histoire n'était qu'un mensonge. Ce prétendu homme d'affaires se nomme en réalité Aurélien Aouali, et c'est un escroc en cavale, déjà condamné à plusieurs reprises pour avoir trompé et volé d’autres jeunes femmes.

Comment cet homme réussit-il à tisser sa toile ? Grâce à son entourage, Caroline est parvenue à sortir des griffes de cet arnaqueur et à le faire emprisonner.

Un document signé Maxime Beneteau et Fabien Lasserre avec Manon Descoubès.

