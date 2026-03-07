"Thalassa, aventures extrêmes" au Japon, à la poursuite du thon rouge, lundi 9 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

Lundi 9 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Thalassa, aventures extrêmes" dans lequel Diego Buñuel vous propose une immersion dans l'univers fascinant et exigeant de la pêche au thon rouge géant à l'extrême nord du Japon.

Présentée par Diego Buñuel, grand reporter, cette deuxième saison de Thalassa invite tous les passionnés des océans et des mers dans des aventures intenses, aux quatre coins de notre belle planète bleue.

Elles promettent de l’évasion, des frissons et des rencontres extraordinaires, au plus près de celles et ceux qui aiment et protègent ce monde, méconnu et fragile.

Japon, à la poursuite du thon rouge

Dans le détroit de Tsugaru, au nord du Japon, Diego Buñuel nous emmène à Oma, village mythique, où se joue chaque hiver une pêche hors norme : celle du « maguro », le thon rouge géant du Pacifique.

Aux côtés des frères Minami, pêcheurs artisans, devenus légendes locales, Diego Buñuel nous fera plonger au cœur d’une tradition rude et millimétrée. Entre nuits glaciales en mer, prières au temple et course contre-la-montre vers Tokyo, le thon devient bien plus qu’un poisson : un symbole.

Un voyage spectaculaire, humain et immersif, du bateau de pêche aux enchères du plus grand marché aux poissons du monde de Toyosu, jusqu’aux cuisines d’un maître sushi étoilé.

Une aventure extraordinaire et sensible sur un trésor marin, entre passion, économie, transmission et préservation des océans.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Thalassa, aventures extrêmes : Le monde secret des cachalots".