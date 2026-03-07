"Appels d'urgence" en immersion avec le SAMU de Besançon lundi 9 mars 2026 sur TFX

Lundi 9 mars 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Accidents et urgences vitales : alerte maximale pour le Samu de Besançon ».

Pas un instant de répit pour le SAMU de Besançon mobilisé en permanence avec près de 4 000 interventions par an.

Des missions parfois hors-normes pour des jeunes femmes urgentistes comme Yvannah ou Sarah qui n'ont même pas la trentaine. Accidentés de la route, patients en détresse cardiaque, situations d'amnésie post-traumatique... les interventions s'enchaînent à un rythme soutenu.

Dans cette ville de l'Est de la France, aux portes de la Suisse, forte de 120 000 habitants, ces médecins interviennent sans délai, pour soigner mais aussi pour rassurer. Car il ne s'agit pas seulement de sauver les blessés, mais parfois d'apaiser des familles angoissées, comme ces parents inquiets après la fracture du bras de leur fille, tombée pendant un cours de gymnastique.

La hantise du Samu : le chronomètre. Il suffit parfois d'une minute pour sauver une vie...