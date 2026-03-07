"Wheeler Dealers France" : restauration d'une BMW 840i sur RMC Découverte lundi 9 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 15ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la BMW 840i.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x15 • BMW 840i

Gerry s’attaque à un monument des années 90 : la BMW 840i. Véritable vitrine technologique à son lancement, la Série 8 incarnait le summum du luxe et de la performance chez BMW. Ligne sculptée en soufflerie, allure de super GT, équipement ultra haut de gamme, et sous son long capot, un V8 de 286 chevaux capable d’emmener ce coupé jusqu’à 250 km/h.

Mais l’exemplaire repéré par Gerry est un pari risqué : stocké depuis longtemps et couvert de poussière, celui-ci est non roulant et cache de nombreux soucis. Pompe à essence HS, V8 tournant sur sept cylindres au lieu de huit, pont arrière bruyant, boîte automatique qui patine, régulateur de vitesses défaillant, sans oublier une esthétique très loin du standing d’origine.

Pour espérer séduire les acheteurs, Gerry et Aurélien vont devoir proposer une 840i mécaniquement irréprochable et esthétiquement parfaite. Un chantier lourd, coûteux, et sans filet… mais si le duo réussit, cette icône des années 90 pourrait bien redevenir l’une des GT les plus désirables du marché des youngtimers.