"C dans l'air" samedi 7 mars 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 7 mars 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 7 mars 2026, Aurélie Casse reçoit Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter, réalisatrice du documentaire « Le pays taliban », réalisée avec Marianne Getti et diffusé ce dimanche 8 mars à 21:05 sur France 5.

Avec la prise de Kaboul le15 août 2021 les talibans ont acté leur retour au pouvoir en Afghanistan. Le quotidien des citoyens du pays est depuis bouleversé, et particulièrement celui des femmes, qui font face à n'innombrables interdits les privant de leur liberté.

Ce régime fondamentaliste est largement coupé du monde et asphyxié économiquement, sous l'effet des sanctions notamment. Solène Chalvon-Fioriti et Marianne Getti sont allées à quatre reprises en Afghanistan et donnent à voir une réalité complexe où, si la guerre a disparu du paysage, la persécution des opposants fait rage. Et si la charia s'impose, certains dénoncent une déformation de leur religion.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef de France 24, ancienne correspondante à Téhéran.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Magali Lacroze, journaliste à C dans l’air (en duplex d'Israël).

Le thème de l'émission :

Quelle est la situation au Moyen-Orient ? Que prépare Donald Trump ? La politique militaire du président américain est-elle soutenue par sa population ? Quel est le profil de Pete Hegseth, devenu en 2025 le secrétaire américain à la Défense ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.