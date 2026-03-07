"28 minutes" samedi 7 mars 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 7 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Martial Ze Belinga, économiste et sociologue,

Maya Khadra, enseignante et journaliste franco-libanaise,

Benjamin Luis, correspondant en France pour la radio suisse RTS,

Dorthe Landschulz, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Mais qui veut encore diriger l’ONU ?

Alors qu'António Guterres, à la tête de l’ONU depuis dix ans, s’apprête à passer le flambeau en décembre prochain, quatre candidats sont en lice pour prendre sa suite. Rebeca Grynspan, l’ancienne vice-présidente du Costa Rica, Macky Sall, l’ancien président du Sénégal, Michelle Bachelet, l’ex-présidente chilienne, ou Rafael Grossi, le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Mais qui veut encore diriger le “Machin”, comme l’appelait le général de Gaulle ?

De l’embrasement à l’enlisement : la guerre au Moyen-Orient est-elle partie pour durer ?

Les États-Unis et Israël ont lancé une série d’attaques conjointes, samedi 28 février, contre l'Iran. Depuis, la situation au Moyen-Orient s'embrase. Une semaine après le début des frappes, se dirige t-on vers un enlisement ?

Renaud Dély recevra la photographe et réalisatrice canadienne Kourtney Roy qui, par son univers sensible et coloré, révèle les ambivalences du tourisme contemporain dans l’exposition “All Inclusive. Regards croisés sur le tourisme mondialisé” à La Cité de l'Économie à Paris, jusqu'au 20 septembre 2026.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins britanniques, dont la "relation spéciale" avec les États-Unis les met dans une position difficile à l’aune de la guerre en Iran.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Nawaf Salam, premier ministre du Liban. Son gouvernement a décidé de se désolidariser des actions du Hezbollah.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision italienne. Au Vatican, dans la chapelle Sixtine, le très fameux "Jugement dernier" de Michel-Ange est en restauration, terni en raison de… la transpiration des touristes.

Julia Van Aelst nous invite à méditer sur une manie, l’accumulation des objets gadgets.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.