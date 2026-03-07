"C à vous" samedi 7 mars 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 7 mars 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Guerre au Moyen-Orient
Jean-Noël Barrot, Ministre des Affaires étrangères.
Guerre en Iran, chute des mollahs
Kheiron et sa mère Fereshteh Tabib témoignent.
20:00 C à vous, la suite
Sidonie Bonnec et Bruno Guillon pour l’émission “Tout le monde a son mot à dire” du lundi au samedi sur France 2.
Sonia Rolland pour la série “Tropiques criminels” dès le 13 mars sur France 2
Viktor Vincent pour son spectacle “Fantastik”.