"C à vous" samedi 7 mars 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 7 mars 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 7 mars 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Guerre au Moyen-Orient

Jean-Noël Barrot, Ministre des Affaires étrangères.

Guerre en Iran, chute des mollahs

Kheiron et sa mère Fereshteh Tabib témoignent.

20:00 C à vous, la suite

Sidonie Bonnec et Bruno Guillon pour l’émission “Tout le monde a son mot à dire” du lundi au samedi sur France 2.

Sonia Rolland pour la série “Tropiques criminels” dès le 13 mars sur France 2

Viktor Vincent pour son spectacle “Fantastik”.