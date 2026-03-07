"20h30 le samedi" : Hollywood, le cœur tricolore, ce 7 mars 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 7 mars 2026 sur France 2, « Hollywood, le cœur tricolore » un documentaire qui raconte la relation passionnelle entre la France et les stars hollywoodiennes, avec un focus particulier sur l'actualité de Timothée Chalamet pressenti aux Oscars.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Hollywood, le cœur tricolore

Le 16 mars 2026, Los Angeles célébrera le cinéma avec la cérémonie des Oscars. Parmi les favoris, un jeune acteur qui, en quelques années, s’est imposé à Hollywood. Il s’appelle Timothée Chalamet, et a toutes les chances de remporter la statuette du meilleur acteur pour son rôle dans « Marty Supreme ».

La France aime Timothée Chalamet, qui le lui rend bien. Il n'est pas la seule star américaine à avoir le cœur tricolore : de Jodie Foster à Natalie Portman, le magazine raconte cette relation singulière entre certaines stars d’Hollywood et la France.

Une story signée Eventhia Lachaud et Mathilde Rougeron.