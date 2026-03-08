recherche
Sommaire de "Ça se discute" mardi 10 mars 2026 sur RMC Life avec Estelle Denis

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026 135
Mardi 10 mars 2026 à 21:10, Estelle Denis présentera sur RMC Life un nouveau numéro de "Ça se discute" dont le thème sera : « Enfants, conjoint, maison : faut-il tout surveiller ? ».

Retrouvez "Ça se discute" pour une grande soirée autour d’un long reportage sur un thème de société, suivi d’échanges en plateau. Estelle Denis questionnera ses invités sur leurs choix de vie, accompagnée d’un spécialiste pour informer et conseiller. Une célébrité sera grand témoin et un ancien invité racontera son parcours depuis sa première venue.

Enfants, conjoint, maison : faut-il tout surveiller ?

Dans ce 7ème numéro de "Ça se discute", Estelle Denis aborde une question sensible : jusqu’où peut-on surveiller ses enfants, son conjoint ou son domicile au nom de la sécurité ?

Installer une caméra dans son salon, vérifier le téléphone de son adolescent, activer la géolocalisation, fouiller les messages de son partenaire… Des gestes que certains assument pour se rassurer. Après un cambriolage, une agression ou une trahison, la peur s’installe et le besoin de contrôle grandit. Mais à partir de quand la protection devient-elle excessive ?

En plateau et dans le reportage diffusé, des invités viennent raconter leur vécu :

Greg Yega, révélé dans "Les Marseillais", revient sur la série d’événements dont il a été victime ces dernières années : homejacking, braquage, vol, agression en pleine rue.

Laurie explique pourquoi elle surveille le téléphone de ses trois enfants.

Nicolas, détective privé, nous plonge dans une filature sur les traces d’un mari soupçonné d’infidélité.

Majda témoigne après avoir subi deux cambriolages.

Guillaume Bellinelli, maire de Roinville, accompagné d’une habitante, évoque l’installation de caméras dans sa commune après une série de vols.

Des histoires racontées avec courage et pudeur, sous le regard éclairé de Sandra Sisley, le grand témoin d'un soir. Elle et son époux Tomer Sisley ont récemment vécu un cambriolage.

Extrait vidéo

La star de télé-réalité Greg Yega vit dans la peur depuis de multiples agressions.

Entre home-jacking, braquage, agression... Greg Yega se confie sur la triste série d’événements dont il a été victime.

Suivez nous...