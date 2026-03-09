"Ça commence aujourd'hui" lundi 9 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 9 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:55 Amandine et christina : l'enfer de la maltraitance

15:05 Sa sœur a été victime d'un tueur en série

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau deux femmes qui ont beaucoup souffert, mais qui restent extrêmement combatives. Elles nous confient leurs parcours et reviennent sur les tragédies qui ont bouleversé leurs vies : le meurtre de leur fille et de leur sœur.

Leurs récits sont marqués par la violence d’un tueur en série qui a pris la vie de la petite sœur d’Amélie, Elsa, et de Julie, la fille de Françoise. Un tueur qui porte les noms de Guy Georges et Pierre Bodein, surnommés respectivement le “tueur de l'Est parisien” et “Pierrot le Fou”. Ces deux criminels font partie des tueurs en série les plus tristement célèbres des cinquante dernières années. Leur nom reste gravé dans la mémoire collective, car ils ont terrorisé la France pendant de longues années, et leurs actes ont laissé des cicatrices.