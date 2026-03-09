recherche
"Des racines et des ailes" : Terroirs d'excellence en Ardèche, mercredi 11 mars 2026 sur France 3

0
Partages
Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 9 mars 2026
Mercredi 11 mars 2026 à 21:10, France 3 rediffusera le numéro du magazine "Des racines & des ailes" dans lequel Carole Gaessler propose un voyage en Ardèche, réputée pour ses gorges impressionnantes, ses villages et ses montagnes.

Pour ce nouveau numéro du magazine "Des racines & des ailes", Carole Gaessler vous emmène en Ardèche, réputée pour ses gorges impressionnantes, ses villages nichés au creux des vallées et ses montagnes dominant la vallée du Rhône.

Après 12 années de travaux titanesques, Patricia Demangeon a réussi à restaurer la forteresse médiévale de Hautségur. Une restauration exemplaire qu’elle a menée seule, avec pour projet d'ouvrir des chambres d’hôtes.

Florian Descours, un jeune chef cuisinier, se distingue en privilégiant les produits locaux. Nous le suivrons dans la préparation d’un barbecue gastronomique dans un restaurant éphémère proposé par Laure Colombo et son mari Dimitri.

Ce jeune couple de viticulteurs déborde de projets pour travailler de manière naturelle sur leur domaine. En collaboration avec Brice Lemaire, ingénieur agronome, ils ont installé un grand nid artificiel pour attirer les oiseaux au cœur de leurs vignes.

Quentin Bonnetain, double champion du monde de kayak, parcourt les gorges de l’Ardèche, terrain de prédilection qu’il connaît depuis son enfance. Aujourd’hui, il fait découvrir ce canyon spectaculaire aux amateurs de sensations fortes.

Maïté Prompt, une jeune bergère, perpétue la tradition des transhumances avec son troupeau de 300 brebis… Leur laine est vendue à Ardelaine, une coopérative perpétuant un savoir-faire ancestral comme la confection de matelas et de vêtements.

Un document réalisé par Caroline Conte.

Dernière modification le lundi, 09 mars 2026 11:56
Publié dans Magazines
&quot;L'Affaire Laura Stern&quot; avec Valérie Bonneton et Samir Guesmi mercredi 11 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

"L'Affaire Laura Stern" avec Valérie Bonneton et Samir Guesmi mercredi 11 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

09 mars 2026 - 11:50

Suivez nous...