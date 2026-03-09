"La grande librairie" mercredi 11 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 11 mars 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

En écho au « Quart d’heure de lecture national », "La Grande Librairie" et Augustin Trapenard consacreront une émission autour de la lecture.

Les invités de l'émission du mercredi 11 mars 2026 :

Isabelle Carré pour son livre « Nos enfants, l’urgence d’agir » (Robert Laffont)

Constatant la dégradation du niveau scolaire en lecture et en écriture, la toute-puissance des écrans et de l'intelligence artificielle, Isabelle Carré et Delphine Saubaber dénoncent, dans cet ouvrage, le risque d'une génération privée de pensée autonome et d'expression personnelle. S'appuyant sur leur expérience d'animatrices d'ateliers d'écriture, elles témoignent du pouvoir libérateur et structurant des mots, capables d'aider les jeunes à se construire et à s'émanciper. Un texte court, clair, engagé, qui dit l'urgence sociétale et politique, et invite parents, éducateurs et décideurs à revaloriser l'écrit comme outil fondamental de transmission et d'éducation.

Un manifeste qui donne aussi la voix aux jeunes.

Pierre Assouline pour son livre « Tenez bon » (Robert Laffont)

Qui n'a jamais été tenté de reculer devant le risque et le danger, ou de céder à la mélancolie ? Face à l'adversité, qu'elle soit intime ou collective, Pierre Assouline sait les livres qui nous donnent de l'espoir. Il suffit d'une page, d'une phrase ou même d'un seul mot pour forger en chacun d'entre nous un socle de résistance. Les paroles d'Albert Camus, Simone Veil, Jean Moulin, Rudyard Kipling ou Paul Celan, sans oublier Job, personnage biblique à la portée universelle, ni la chèvre de Monsieur Seguin, permettent de tenir bon dans les situations difficiles.

Danièle Sallenave. L’académicienne a cocrée en 2001 l’association « Silence, on lit ! » et publié « La Splendide Promesse : mon itinéraire républicain » (Gallimard).

Je suis une enfant des années d'après-guerre, élevée dans l'amour de la république, de ses principes, de ses symboles et de ses mythes au coeur de l'Ouest conservateur et clérical. Qu'ai-je fait de cet héritage, et qu'a-t-il fait de moi ? Je ne me donne pas en exemple, je raconte. Mon itinéraire, mon parcours dans une époque mouvementée. Fin de la guerre d'Algérie, mai 68, découverte du tiers-monde, chute du Mur, sursauts populistes d'une France en proie au mécontentement et au doute... Une rude mise à l'épreuve de l'idéal républicain. Des voyages, des rencontres, des engagements, des amitiés, des ruptures. Et pour finir une conviction têtue. La république n'est rien si elle oublie "la splendide promesse faite au tiers état", selon la formule de Mandelstam. Une promesse de justice, d'instruction et de progrès.

Sylvie Chokron pour son livre « Dans le cerveau de… » aux Presses de la Cité. Elle est neuropsychologue et fait partie cette année des ambassadeurs et ambassadrice du « Quart d’heure de lecture national ».

Que se passe-t-il dans le cerveau d'un optimiste, d'un philanthrope, d'un hypersensible ou encore d'un polyglotte ? Pourquoi l'art nous rend-il heureux ? À quoi pense une aventurière seule dans le désert ? Qu'est-ce que la peur d'un point de vue neurologique ? À travers une série d'entretiens menés par Sylvie Chokron, le lecteur entre dans la tête d'un astronaute, d'une reporter de guerre, d'un parfumeur de luxe, d'une cuisinière de talent, d'un musicien de génie, d'un aiguilleur du ciel ou bien encore d'une traductrice renommée. Que dire du cerveau du journaliste François Saltiel, du pianiste André Manoukian, de l'ancienne dirigeante de presse Perla Servan-Schreiber, du champion de ski Edgar Grospiron, de l'auteure Susie Morgenstern et d'autres êtres tout aussi exceptionnels ? Sont-ils si différents de nous ? Dans le cerveau de... nous amène à décrypter les secrets de nos capacités cognitives pour mieux les utiliser.

Clémentine Beauvais pour son livre « Pierre Bayard DéteXtive Privé : Code Petite Sirène (tome 3) » (Sarbacane).

Lorsqu’une agente secrète danoise appelle Pierre Bayard et Édith à la rescousse pour trouver le secret caché entre les pages du célèbre conte La Petite Sirène, les deux acolytes ne peuvent résister à l’appel de l’enquête littéraire. Bravant leur interdiction d’exercer et accompagnés de Bas-de-Casse, les voilà partis pour New York à bord d’un paquebot pour élucider l’énigme ! Resté à terre, Minuit-Pile voit de son côté les anomalies se multiplier : livres inexistants qui continuent à apparaître, articles mentionnant un drôle de Pierre Bayard… Que se trame-t-il avec le célèbre enquêteur ?

Jacques Weber devrait également être invité de l'émission, sa participation est actuellement en cours de confirmation.