"Enquêtes criminelles" : Curtis ou la chasse à courre, qui a tué Élisa Pilarski ? mercredi 11 mars 2026 sur W9

Mercredi 11 mars 2026 à 21:25, Nathalie Renoux vous proposera de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui revient sur l'affaire Élisa Pilarski.

Le 16 novembre 2019, Élisa Pilarski, 29 ans, sort se promener dans la forêt de Retz, dans l’Aisne. La jeune femme, qui doit accoucher dans trois mois, n’est pas seule : elle est accompagnée de Curtis, un American Staffordshire. Les chiens, c’est sa grande passion, qu’elle partage avec son amoureux, Christophe Ellul. Elle l’a rencontré lors d’un concours canin. Mais cette passion lui a peut-être coûté la vie.

En effet, lors de cette balade en forêt, rien ne va se passer comme prévu. À 13h19, Élisa appelle Christophe, en panique : « Je me fais mordre aux bras et aux jambes ». Une heure plus tôt, elle postait un message dans lequel elle expliquait avoir croisé un promeneur avec un malinois non tenu en laisse et avoir craint de se faire attaquer. Alors, le message publié sur les réseaux sociaux s’est-il avéré prémonitoire ?

À peine entend-il sa compagne crier à l’aide que Christophe saute dans sa voiture. Mais lorsqu’il arrive sur place, vers 14h, la jeune femme est introuvable. Christophe croise un cavalier, puis une meute d’une quinzaine de chiens : une chasse à courre a lieu au même moment. Dans un ravin, il retrouve finalement son chien Curtis, à côté de ce qu’il croit être un tronc d’arbre… C’est en fait le corps d’Élisa, atrocement mutilé, scalpé, les membres arrachés.

Que s’est-il passé ? Le malinois non tenu en laisse a-t-il pu attaquer la jeune femme ? Les chiens de la chasse à courre l’auraient-ils prise pour cible ? Et il y a une troisième hypothèse, effroyable, inimaginable même : et si Curtis, le chien adoré d’Élisa, le cadeau de Christophe et symbole de leur amour, avait dévoré sa maîtresse ?

À la suite,"Enquêtes criminelles" reviendra sur le meurtre des époux Muller :

Dimanche 15 décembre 2019, Margaux Muller, 24 ans, arrive chez ses parents à Izon, près de Bordeaux. Dans leur chambre à coucher, elle retrouve leurs corps suppliciés, assassinés de plusieurs coups de couteaux.

Pendant quatre ans, toutes les pistes seront explorées par les enquêteurs et pourtant. Il ne fallait pas chercher bien loin… un ADN retrouvé sous les ongles de Sylviane Muller, la mère, a parlé.