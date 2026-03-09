"C dans l'air" lundi 9 mars 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce lundi 9 mars 2026 à 17:30, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus par Caroline Roux.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

L'invité du jour : Thomas Porcher, économiste, professeur d'économie à la Paris School of Business, auteur du livre « Les débats de l'éco », publié aux éditions Plon, coécrit avec Dominique Seux.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

François Chauvancy, ancien officier ayant servi à l’OTAN, rédacteur en chef de la revue Défense de l’Union-IHEDN, l’Institut des hautes études de défense nationale.

Philippe Gelie, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Agnès Levallois, spécialiste du Moyen Orient et vice-présidente de l’IREMMO, l’Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient.

Daphné Benoit, cheffe du pôle international de l'AFP à Paris, ancienne correspondante défense à Paris et au Pentagone.

Le thème de l'émission :

Le baril de pétrole flambe, propulsé au-dessus des 100 dollars alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite normalement 20 % de la production de pétrole et de gaz naturel, est toujours quasiment paralysé. Ce qui se répercute sur le cours de l’or noir, ainsi que la baisse de production aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Irak, visé par des missiles et des drones. La République islamique d’Iran continue de répliquer par des attaques dans la région du Golfe, malgré la promesse du président iranien ce week-end que ses voisins ne seraient plus attaqués, et a annoncé s’être choisi un nouveau guide suprême dix jours après la mort d’Ali Khamenei dans une frappe américano-israélienne. Il s’agit de son fils, Mojtaba Khamenei. Les mollahs ont choisi la continuité et Israël a déjà prévenu qu’il serait une cible. Sur le terrain, Tsahal mène ce lundi des « attaques à grande échelle » contre l’Iran après avoir bombardé plusieurs installations pétrolières iraniennes et participe à de violents combats au Liban. Près de 100 000 personnes ont déjà été contraintes de fuir leur foyer. Un second missile tiré depuis l’Iran a été détruit par l’Otan dans l’espace aérien turc, a affirmé ce lundi le ministère turc de la Défense dans un communiqué sans plus de détails. Un responsable turc, cité par l’AFP, sous le couvert de l’anonymat, avait estimé la semaine dernière que le premier missile visait initialement Chypre, avant de dévier. En déplacement à Chypre, Emmanuel Macron a indiqué de son côté que la défense de l’île est « une question essentielle pour la France et l’Union européenne ». La base britannique d’Akrotiri a été touchée par un drone iranien dans la nuit du dimanche 1er mars après que Londres a autorisé l’utilisation par les États-Unis de certaines de ses bases militaires. « Quand Chypre est attaquée, c’est l’Europe qui est attaquée », a affirmé le chef de l’État. Le président de la République a également indiqué préparer une future mission « purement défensive » pour rouvrir le détroit d’Ormuz et escorter les navires « après la sortie de la phase la plus chaude du conflit » au Moyen-Orient, afin de permettre la circulation du pétrole et du gaz. Emmanuel Macron a aussi annoncé que la France contribuerait « dans la durée » avec « deux frégates » à l’opération mise en place en 2024 par l’UE en mer Rouge. En tout, « la présence française qui se déploiera de la Méditerranée orientale, en mer Rouge et justement au large d’Ormuz mobilisera huit frégates, deux porte-hélicoptères amphibies et notre porte-avions » Charles-de-Gaulle, actuellement proche de la Crète. Emmanuel Macron s’est entretenu séparément dimanche 8 mars avec ses homologues américain Donald Trump et iranien Massoud Pezeshkian, à qui il a demandé de cesser les frappes contre les pays du Golfe. Ce dernier a affirmé lors de cet entretien que toutes les actions de l’Iran s’inscrivent dans le cadre de la légitime défense, selon la présidence iranienne. Il a mis en garde contre toute action d’autres parties, y compris la France, qu’elle soit offensive ou défensive, « visant à soutenir les agresseurs de (son) pays », estimant qu’une telle intervention équivaudrait à une « participation à la guerre ». Alors pourquoi le cours du pétrole s’envole-t-il ? Quelle est la situation au Moyen-Orient ? Pourquoi Chypre se retrouve-t-elle impliquée dans le conflit ? Quels sont les accords qui lient la France aux pays du Golfe et à Chypre ? Le pays est-il entraîné dans cette guerre ?

