"28 minutes" lundi 9 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 9 mars 2026 118
Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 9 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 9 mars 2026 :

Billy the Kid : symbole d’une Amérique violente et capitaliste

En se plongeant dans l'histoire d'une photo retrouvée par hasard représentant un compagnon de Billy the Kid, Éric Vuillard est happé par la vie du célèbre hors-la-loi. Dans "Les orphelins. Une histoire de Billy the Kid", paru aux éditions Actes Sud, l'écrivain nous immerge dans le fondement violent et capitaliste de l'Amérique en explorant la vie du mythique truand. Il est notre invité.

Iran-Liban : guerre israélienne préventive ou expansionniste ?

Benyamin Netanyahou a affirmé le 7 mars qu'Israël suivait un "plan méthodique avec de nombreuses surprises" pour "éradiquer le régime" iranien. Lancée le 28 février, la guerre israélo-américaine contre l’Iran continue d'embraser le Moyen-Orient. En signe de représailles, le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël le 2 mars. Frappes aériennes et incursions terrestres au Liban, l'État hébreu a riposté avec force, menant une guerre sur deux fronts différents. Sur le plan humanitaire, plus d’un demi-million de Libanais ont été déplacés.

Alors qu'un voleur a dérobé un morceau de la tunique de Saint-Vincent-de-Paul dans une église du 10ème arrondissement de Paris, Xavier Mauduit en profite pour nous raconter l'histoire de ce saint.

Marie Bonnisseau revient sur la nouvelle stratégie de Matignon pour lutter contre l'abstention en collaborant avec des plateformes privées.

Suivez nous...