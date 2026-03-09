"Bonjour ! Avec vous" mardi 10 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mardi 10 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 10 mars 2026 :

Protoxyde d'azote : l'interdiction de la vente aux particuliers, est-ce suffisant ?

Il ne se passe pas une semaine sans un drame avec des jeunes impliquant ce gaz hilarant. Certains pensent à interdire la vente, mais on en trouve partout sur internet.

Savez-vous garder un secret ?

! Une étude sociologique de l’université de Cambridge l’indique, on garderait chacun 13 secrets ! Et vous ?

Ça ira mieux demain

Sandrine Arcizetva va nous présenter tous les secrets justement pour avoir des jambes légères...