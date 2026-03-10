"Ça commence aujourd'hui" mardi 10 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 10 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Affaire Zattara : les victimes du faux hypnothérapeute témoignent

Cyril Zattara, un homme de 47 ans se présentant comme hypnothérapeute et professeur de danse de salon à Aix-en-Provence, a été accusé d'avoir abusé de nombreuses femmes sur une période de plus de dix ans (entre 2011 et 2021). Il droguait ses victimes, souvent des amies, des compagnes ou des élèves de danse, en utilisant des somnifères puissants (notamment du Zolpidem) versés dans leurs verres. Une fois les victimes inconscientes ou dans un état de confusion totale, il pratiquait des viols et des agressions sexuelles, qu'il filmait ou photographiait parfois à leur insu.

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des femmes ayant été ses victimes.

15:05 Violences économiques : leur conjoint contrôlait toutes leurs dépenses… et toute leur vie

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des femmes ayant été victimes de violences économiques de la part de leur conjoint.

Audrey a été sous emprise d’un compagnon qui avait pris le contrôle de ses finances. Il utilisait sa carte bleue, vérifiait ses dépenses, contractait des crédits, et a même vidé les comptes de ses enfants. Depuis leur séparation, Audrey est surendettée.

Blandine rencontrant un fort succès dans son travail, son compagnon lui proposa de s’associer. Travaillant du lundi au samedi alors qu’il était au chômage, Blandine pensait posséder 49% de la société jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’elle n’avait aucune part dans l’entreprise. Par la suite, l’homme s’est installé à l’étranger, refusant toujours de la payer.

À 14 ans, Mélinda a rencontré l’homme qui lui fera vivre un enfer durant 9 ans en contrôlant tous les aspects de sa vie. Au bout de 8 ans, il lui annonce qu’il allait se marier avec une autre femme tout en restant avec elle, et c’est Mélinda, sous emprise, qui a couvert les dépenses de leur mariage et de leur logement.