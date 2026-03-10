"Envoyé Spécial" jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 12 mars 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Sommaire du jeudi 12 mars 2026 :

Églises, petits musées : les nouvelles cibles des voleurs

Le cambriolage du Louvre a exposé la fragilité du système de sécurité du musée le plus visité au Monde. Mais elle ne doit pas masquer une autre réalité crue : loin des grandes villes, dans nos régions et nos territoires ruraux, faute de moyens, notre patrimoine est mal sécurisé et livré aux cambrioleurs.

La fin de l’année 2025 a été marquée par quatre autres vols d’importance dans des petits musées. Dans le Gard, le musée du Désert, dédié au protestantisme a subi un vol d’une collection de croix en or rares datées du 18ème siècle. À Langres, le lendemain du casse du Louvres, c’est un trésor datant de la Révolution française qui a disparu.

Le dénominateur commun de ces cambriolages, le métal précieux dont le cours a explosé ces derniers mois. Et les cambrioleurs ne s’arrêtent pas aux musées, et ciblent également nos églises. Dans l’Aisne, une trentaine d’édifices ont été cambriolés en quelques mois. Une impressionnante série qui a mis toute une région et un service d’enquête de la gendarmerie sur les dents pendant de longues semaines.

Immersion aux côtés de celles et ceux aux qui font face à ces nouveaux pillages qui mettent en péril le patrimoine des Français.

Un reportage de Maxime Vautier, Victor Bachtik, Nathalie Héraud, Julien Nativel et Jérôme Prouvost - Kraken Films.

E414 : l'additif de la guerre

Présente dans des milliers de produits du quotidien (sodas, confiseries, médicaments, cosmétiques) la gomme arabique, peu connue du grand public, est un ingrédient essentiel de l’industrie mondiale. Elle est produite majoritairement au Soudan, un pays ravagé par la guerre depuis avril 2023.

L'enquête montre comment, depuis le début du conflit, la filière de la gomme arabique a été profondément bouleversée : entrepôts pillés, marchandises détournées, routes contrôlées par des groupes armés et contrebande vers les pays voisins. La gomme arabique est devenue une des ressources essentielles pour les belligérants du Soudan.

Au cœur de ce commerce se trouve la France. Les deux plus grandes entreprises mondiales de transformation et d’importation de gomme arabique sont françaises et implantées en Normandie. Elles fournissent les multinationales du monde entier dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique.

Pendant plusieurs mois, Envoyé Spécial enquêté au Soudan et sur les routes commerciales de la gomme arabique, jusqu’en France. Ce reportage interroge la responsabilité des acteurs français et internationaux face à un produit discret, consommé partout dans le monde, et qui finance indirectement une des guerres les plus meurtrières de notre époque.

Un reportage de Nicolas Bertrand, Fabien Fougère, Kilian Le Bouquin, Saloum Sané.

Infirmier, le dernier soignant des campagnes

Quand les médecins se font rares, l’infirmier libéral est souvent le seul soignant au chevet des patients. Dans la campagne landaise, Ludovic Pastor, va de maison en maison, panse, rassure, écoute. Un rôle clé, discret, mais essentiel pour permettre à de nombreuses personnes âgées de continuer à vivre chez elles.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Sarah Lerch, Julie Martin et Oktay Sengul.