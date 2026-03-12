recherche
"Chroniques criminelles" : l'affaire Danielle Ritorto à revoir sur TFX samedi 14 mars 2026

Publié jeudi 12 mars 2026
"Chroniques criminelles" : l'affaire Danielle Ritorto à revoir sur TFX samedi 14 mars 2026

Au sommaire du magazine "Chroniques criminelles" samedi 14 mars 2026 à 21:10 sur TFX, un retour sur l'affaire Danielle Ritorto intitulé « Qui a tué la riche patronne ? ».

Une veuve aisée, une auxiliaire de vie dépensière et un chauffeur pas très net... Tels sont les ingrédients de cette incroyable affaire qui se déroule à Menton, sous le soleil de la Côte d'Azur...

Tout commence avec la mort brutale de Danielle Ritorto, une retraitée au train de vie confortable. À première vue, il s'agit d'une mort naturelle : la vieille dame souffrait de nombreux problèmes de santé. Et avait besoin de plusieurs personnes pour prendre soin d'elle.

Mais progressivement, les enquêteurs vont en avoir la conviction : la veuve a été assassinée. Reste à découvrir par qui... et surtout pourquoi...

Un document raconté par Jacques Pradel.
Suivez nous...