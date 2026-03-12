"C dans l'air" jeudi 12 mars 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 12 mars 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 12 mars 2026, Caroline Roux reçoit Valérie Cantié, journaliste à l’agence de vérification de Radio-France, spécialiste des États-Unis..

Les experts invités :

Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée et attaché de défense à Berlin.

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris et à la Paris business school PSB.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro.

Jean-Dominique Merchet, journaliste pour l’Express, spécialiste des relations internationales et des questions de défense.

Le thème de l'émission :

Le cours du pétrole repasse les 100 dollars ce jeudi, malgré un déblocage massif de réserves stratégiques. Le déblocage de 400 millions de barils de pétrole, décidé hier par l’Agence internationale de l’énergie, n’a pas suffi à calmer les marchés financiers, alors que l’Iran fait ces dernières heures de plus en plus de dégâts sur les infrastructures pétrolières dans les pays du Golfe.

Bases américaines, réserves de carburant, usines de dessalement, mais aussi aéroports et hôtels sont ciblés par les Gardiens de la révolution, qui menacent désormais aussi les géants de la tech implantés dans la région, les infrastructures électriques ainsi que les centres économiques et les banques.

Le Qatar, le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis sont particulièrement visés. L’inquiétude gagne la région, soucieuse de préserver son image de havre de sécurité, et les autorités locales multiplient les interdictions de diffusion de photos ou de vidéos des frappes ou des dégâts. À Dubaï, 300 personnes ont été arrêtées pour avoir publié « des informations trompeuses ainsi que des rumeurs », a affirmé le ministère de l’Intérieur de ce petit État du Golfe. Elles ont été appréhendées par le service de lutte contre les crimes économiques et cybernétiques du ministère. Des résidents des Émirats arabes unis avaient reçu ces derniers jours des SMS les alertant d’éventuelles poursuites judiciaires en cas de partage d’images sensibles ou de diffusion « d’informations non fiables ».

La guerre en Iran ébrèche la vitrine de stabilité soigneusement entretenue par les monarchies du Golfe, et plusieurs établissements financiers ont demandé à leur personnel d’évacuer leurs bureaux.

Parallèlement, la bataille navale s’intensifie. Deux pétroliers ont été attaqués au large de l’Irak, faisant au moins un mort et plusieurs disparus. Dans le même temps, Israël a annoncé ce jeudi mener des frappes « à grande échelle » sur l’Iran et avoir frappé, près de Téhéran, un site présenté comme lié au développement d’armes nucléaires.

