"28 minutes" jeudi 12 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 12 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 12 mars 2026 :



Le combat d'une vie de celle qui a décidé de ne pas se taire

En 2018, Houria Aouimeur, juriste, est nommée directrice de l’AGS, le régime de garantie des salaires. Cette association avance les fonds pour continuer à verser les salaires du personnel, tant que l’activité se poursuit, lorsqu'une entreprise est en cessation de paiement. Elle découvre un système opaque et décide, au travers de l’AGS, de déposer plusieurs plaintes pour vol, corruption et abus de confiance. Elle subira des pressions et des menaces qui aboutiront à son licenciement en 2023 pour “faute lourde” avec des accusations qu’elle récuse. La Maison des lanceurs d’alerte ainsi que la défenseure des droits ont reconnu son statut de lanceuse d’alerte. Houria Aouimeur est le sujet d’un documentaire disponible sur ARTE, "Qui veut la peau de la lanceuse d’alerte ?".

Elle est l'invitée d'Élisabeth Quin aux côtés d’Élodie Nace, déléguée générale de la Maison des lanceurs d’alerte.

Énergie : faut-il vraiment tout miser sur le nucléaire ?

La France a accueilli, le 10 mars, le deuxième sommet mondial sur le nucléaire à l’initiative de l’agence internationale de l’énergie atomique. Emmanuel Macron a appelé les acteurs privés et publics à investir dans le secteur et il a défendu le nucléaire civil comme facteur d’"indépendance" dans un contexte géopolitique instable. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l’a rejoint, estimant que l’Union européenne avait fait une "erreur stratégique" en réduisant la part du nucléaire.

Xavier Mauduit revient sur l’évasion du détenu Ilyas Kherbouch de la maison d’arrêt de Villepinte.

Marie Bonnisseau nous emmène au Royaume-Uni où les billets de banque pourraient être modifiés pour faire figurer des animaux sauvages à la place des figures historiques traditionnelles.