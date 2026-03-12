recherche
"C ce soir" jeudi 12 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 mars 2026
"C ce soir" jeudi 12 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 12 mars 2026 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 12 mars 2026 :

Moyen-Orient  La guerre du pétrole ?

L’Agence Internationale de l'Énergie l'affirme : la guerre au Moyen-Orient provoque « la plus importante perturbation » de l’approvisionnement en pétrole de l’histoire. Ce matin, le baril a repassé la barre symbolique des 100 dollars…

Alors allons-nous au-devant d’un nouveau choc pétrolier aux lourdes conséquences pour l’économie mondiale ? Est-ce une guerre du pétrole qui se déroule sous nos yeux ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Agnès Levallois, présidente de l'iReMMO (Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient)

Matthieu Auzanneau, journaliste spécialiste des questions pétrolières.

Nabil Wakim, journaliste au Monde, spécialiste des questions climatiques, producteur du podcast « Chaleur Humaine ».

Julia Tasse, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, responsable du Programme Océan.

Patrice Geoffron, professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'Énergie.

Suivez nous...