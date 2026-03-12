recherche
"Bonjour ! Avec vous" vendredi 13 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 mars 2026 113
"Bonjour ! Avec vous" vendredi 13 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 13 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 13 mars 2026 :

Animaux de compagnie : faut-il interdire les salons expos ?

Le salon Paris Animal Show ouvre ses portes demain… mais est-ce vraiment un lieu idéal pour le bien-être animal ? Des associations s’insurgent et voudraient interdire ce type d’événement !

Vendredi 13

Certains pensent que ça porte malheur, d’autres bonheur. Et vous ? Êtes-vous superstitieux ? À vous de révéler vos petites habitudes et vos grandes craintes !

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Dernière modification le jeudi, 12 mars 2026 21:44
Publié dans Magazines, Vendredi
Suivez nous...