"Bonjour ! Avec vous" vendredi 13 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire vendredi 13 mars 2026 :
Animaux de compagnie : faut-il interdire les salons expos ?
Le salon Paris Animal Show ouvre ses portes demain… mais est-ce vraiment un lieu idéal pour le bien-être animal ? Des associations s’insurgent et voudraient interdire ce type d’événement !
Vendredi 13
Certains pensent que ça porte malheur, d’autres bonheur. Et vous ? Êtes-vous superstitieux ? À vous de révéler vos petites habitudes et vos grandes craintes !
