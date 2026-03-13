Acupuncture, ostéopathie, hypnose, les médecines complémentaires ont-elles de super pouvoirs ? sur T8 dimanche

Dimanche 15 mars 2026 à 20:55, T18 rediffusera le numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" consacré aux médecines complémentaires.

En Chine, la guérison est d'abord une affaire de prévention et les patients pensent avant tout aux moyens naturels de se soigner.

Adriana Karembeu et Michel Cymes tentent de percer le mystère des médecines alternatives (dites aussi « complémentaires », ou « traditionnelles »), comme l'acupuncture. Ils découvrent que cette approche thérapeutique millénaire permet de bloquer la douleur et même de pratiquer des opérations à cœur ouvert sans anesthésie générale, avec beaucoup moins de sédatifs.

Dans ce numéro, ils explorent aussi l'hypnose, l'ostéopathie, la phytothérapie, la méditation...

Avec Lionel Coudron, médecin, acupuncteur, yoga thérapeute.