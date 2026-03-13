recherche
Magazines

Acupuncture, ostéopathie, hypnose, les médecines complémentaires ont-elles de super pouvoirs ? sur T8 dimanche

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 13 mars 2026 128
Acupuncture, ostéopathie, hypnose, les médecines complémentaires ont-elles de super pouvoirs ? sur T8 dimanche

Dimanche 15 mars 2026 à 20:55, T18 rediffusera le numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" consacré aux médecines complémentaires.

En Chine, la guérison est d'abord une affaire de prévention et les patients pensent avant tout aux moyens naturels de se soigner.

Adriana Karembeu et Michel Cymes tentent de percer le mystère des médecines alternatives (dites aussi « complémentaires », ou « traditionnelles »), comme l'acupuncture. Ils découvrent que cette approche thérapeutique millénaire permet de bloquer la douleur et même de pratiquer des opérations à cœur ouvert sans anesthésie générale, avec beaucoup moins de sédatifs.

Dans ce numéro, ils explorent aussi l'hypnose, l'ostéopathie, la phytothérapie, la méditation...

Avec Lionel Coudron, médecin, acupuncteur, yoga thérapeute.

Dernière modification le vendredi, 13 mars 2026 13:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Blood Diamond&quot; avec Leonardo DiCaprio à revoir sur Arte dimanche 15 mars 2026 (vidéo)

"Blood Diamond" avec Leonardo DiCaprio à revoir sur Arte dimanche 15 mars 2026 (vidéo)

13 mars 2026 - 11:33

Sur le même thème...

&quot;Capital&quot; dimanche 15 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Capital" dimanche 15 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

13 mars 2026 - 11:05

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 14 mars 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 14 mars 2026 sur TF1, les reporta…

13 mars 2026 - 08:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...