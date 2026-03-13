Inedit : "Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Jean-Marc Reiser dimanche 15 mars 2026 sur RMC Découverte

Dimanche 15 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" qui sera consacré à l'affaire Jean-Marc Reiser.

"Faites entrer l'accusé" célèbre sa 26ème année de diffusion.

Cette émission culte, a couvert plus de 320 affaires criminelles marquantes depuis les années 70, allant des affaires politiques (Papon, Colonna, Tapie...) au grand banditisme, en passant par le terrorisme, les tueurs en série (Guy Georges, Fourniret...) et les grands procès sociétaux (Outreau, Sauvage, Bacot...).

Cette saison, l'émission continue d'explorer l'actualité judiciaire.

Le piège Jean-Marc Reiser

En 2001, Jean-Marc Reiser est acquitté par la cour d'assises du Bas-Rhin du meurtre de Françoise Hohmann, 23 ans. Un crime sans corps ni preuve matérielle, qui lui permet d'échapper à toute condamnation. Sauvé in extremis, l'homme disparaît des radars judiciaires. Mais dix-sept ans plus tard, son nom ressurgit dans une nouvelle affaire : celle de Sophie Le Tan, étudiante disparue le 7 septembre 2018, le jour de ses 20 ans.

Ce matin-là, la jeune femme devait visiter un appartement à Schiltigheim, près de Strasbourg. Très vite, sa sœur lance un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs découvrent alors que d'autres jeunes femmes ont répondu à des annonces immobilières suspectes. Derrière de faux noms et des lignes téléphoniques anonymes, un mystérieux propriétaire fixait des rendez-vous... auxquels il ne se présentait jamais, toujours dans le même quartier.

Après un travail colossal d'analyse des relais téléphoniques et de milliers de connexions, la police judiciaire de Strasbourg parvient à identifier ce "loueur" masqué. Derrière ces annonces se cache un homme déjà bien connu des services de police, condamné pour agressions sexuelles et viol, et autrefois renvoyé aux assises pour meurtre. Les éléments génétiques retrouvés à son domicile resserrent l'étau.

Face aux enquêteurs, Jean-Marc Reiser fanfaronne : "Vous me prenez pour Landru ? Il faudrait être fou pour assassiner une jeune fille à son domicile !" Fou, non. Mais coupable. Le 29 juin 2023, la cour d'assises du Bas-Rhin le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Le Tan.

Une affaire glaçante, qui révèle le piège patiemment tendu à sa victime.