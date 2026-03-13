"Enquête Exclusive" dimanche 15 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 15 mars 2026 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouveau numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Spectaculaires et sauvages : les paradis secrets de la riviera brésilienne ».

Au Nord-Est du Brésil, c’est un paysage unique au monde : des plages paradisiaques et des lagons aux eaux cristallines au milieu de gigantesques dunes de sable. Embarqués sur des buggys, seul moyen pour se déplacer dans cette nature sauvage, des touristes venus du monde entier sillonnent ces étendues vierges, un immense terrain de jeu. La perle de la région : Jericoacoara, un ancien port de pêche qui est aujourd’hui une des stations balnéaires les plus huppées du monde.

Dans la région, les projets sont toujours plus spectaculaires, à l’image du Pirata Bar, la boîte de nuit la plus folle du Brésil, ou encore du Beach Park, un complexe aquatique hors norme. Dans cette surenchère, un millionnaire italien vient d’ouvrir un parc à thème « dinosaures » en bord de mer. Et il se lance désormais dans un projet hôtelier au style baroque dans la jungle : une mini-ville avec une dizaine de quartiers à thèmes, de l’Italie à la France en passant par le Maroc et le Japon.

Ce boom touristique n’est pas sans conséquences sur le fragile écosystème de la région. Pour loger les innombrables « petites mains » du tourisme, une urbanisation sauvage est à l’œuvre. Autre effet néfaste : la criminalité est en pleine expansion, surtout à Fortaleza la grande ville de la région.