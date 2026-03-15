"Bonjour ! Avec vous" lundi 16 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 16 mars 2026 :
Prix de l'essence : et si vous passiez à l'électrique?
Le prix de l'essence est monté en flèche ces dernières semaines, alors regrettez-vous de ne pas être passé à l'électrique ?
Orthographe en péril
Alors que la semaine de la langue française démarre, plus personne ne sait parler français ! Orthographe déplorable, faute de grammaire, langage SMS, à vous de dire ce que vous en pensez !
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous