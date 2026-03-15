"Les maternelles XXL" lundi 16 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 16 mars 2026 :
- Grâce à la médecine, je suis une maman comblée
Les autres sujets traités dans l'émission :
- La journée sans jouets, mais pas sans joie !
- Après l’accouchement, que se passe-t-il dans le corps ?
- Votre enfant n’est pas 1er de la classe ? Ne stressez pas
- Harcèlement : mieux vaut prévenir que guérir
- Amitié toxique : comment la reconnaitre ?
- Petit facteur dépêche-toi, l’amitié n’attend pas
- Mon enfant m’a surpris en train de faire l’amour !
- La vie de famille de Jonathan Lambert