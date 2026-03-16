"Ça commence aujourd'hui" lundi 16 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 16 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Excision : 230 millions de femmes mutilées dans le monde

Dans le monde, des millions de filles grandissent avec une peur silencieuse. Une peur qui se transmet parfois de génération en génération, au nom de traditions, de croyances ou de pressions sociales. Aujourd’hui encore, plus de 230 millions de femmes et de filles vivent avec les conséquences de l’excision.

Pourtant, partout dans le monde, des voix s’élèvent. Des survivantes témoignent, des médecins alertent et des associations et des communautés se mobilisent pour mettre fin à cette pratique. Pourquoi l’excision persiste-t-elle encore aujourd’hui ? Comment protéger les filles menacées ? Et surtout, comment briser le silence autour de ces violences ?

15:05 Insomnie fatale familiale : ne plus réussir à dormir et mourir…

Faustine Bollaert, entourée d’experts, aborde un sujet inédit avec ses invités, l’insomnie fatale familiale, maladie neurodégénérative qui touche 5 familles en France. Il s’agit d’un manque de sommeil profond qui, a terme, conduit les malades à la mort.

La famille de Virginie et Victoria est touchée par cette maladie génétique. Elles ont vu partir leur frère, leur tante, puis leur mère. Aujourd’hui, seule Victoria sait qu’elle vit avec ce gène et que la maladie a 90% de chance de se déclencher. Virginie, elle, préfère ne pas savoir.

César et Manuela connaissent une histoire similaire et ont été témoins de la dégradation rapide et inéluctable de l’état de santé de leurs proches.

Comment vivre avec cette épée de Damoclès ?