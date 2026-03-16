"La grande librairie" mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.
Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.
En écho au « Quart d’heure de lecture national », "La Grande Librairie" et Augustin Trapenard consacreront une émission autour de la lecture.
Les invités de l'émission du mercredi 18 mars 2026 :
À l'occasion de la semaine de la francophonie, La Grande Librairie célèbrera la langue française.
Augustin Trapenard recevra des écrivains et écrivaines qui font rayonner la langue française à travers le monde et qui en font leur territoire littéraire.
Leïla Slimani qui publie « Assaut contre la frontière » (Gallimard) dans lequel elle interroge son rapport à la langue
Alain Finkielkraut, académicien et ferveur défenseur de la langue française pour « Le cœur lourd » (Gallimard).
Josée Kamoun, traductrice, qui signe un « Dictionnaire amoureux de la traduction » (Plon) et a traduit « 1984 » de George Orwell (Folio).
Et l’évènement de la semaine, la présence en plateau du grand romancier turc Ahmet Altan dont l’assignation à résidence vient d’être levée. Il donnera sa première interview télé à Augustin Trapenard à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Boléro » (Actes Sud).