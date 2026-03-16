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"La grande librairie" mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 mars 2026 164
"La grande librairie" mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 18 mars 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

En écho au « Quart d’heure de lecture national », "La Grande Librairie" et Augustin Trapenard consacreront une émission autour de la lecture.

Les invités de l'émission du mercredi 18 mars 2026 :

À l'occasion de la semaine de la francophonie, La Grande Librairie célèbrera la langue française.

Augustin Trapenard recevra des écrivains et écrivaines qui font rayonner la langue française à travers le monde et qui en font leur territoire littéraire.

Leïla Slimani qui publie « Assaut contre la frontière » (Gallimard) dans lequel elle interroge son rapport à la langue

Alain Finkielkraut, académicien et ferveur défenseur de la langue française pour « Le cœur lourd » (Gallimard).

Josée Kamoun, traductrice, qui signe un « Dictionnaire amoureux de la traduction » (Plon) et a traduit « 1984 » de George Orwell (Folio).

Et l’évènement de la semaine, la présence en plateau du grand romancier turc Ahmet Altan dont l’assignation à résidence vient d’être levée. Il donnera sa première interview télé à Augustin Trapenard à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Boléro » (Actes Sud).

Dernière modification le lundi, 16 mars 2026 11:21
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