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"Enquêtes criminelles - Le Grêlé, un tueur au-dessus de tout soupçon" mercredi 18 mars 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 mars 2026 97
"Enquêtes criminelles - Le Grêlé, un tueur au-dessus de tout soupçon" mercredi 18 mars 2026 sur W9

Mercredi 18 mars 2026 à 21:25 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquêtes criminelles" : « Le Grêlé : un tueur au-dessus de tout soupçon ».

Le 13 mai 2019, un homme a priori au-dessus de tout soupçon participe à l’un des jeux télévisés les plus regardés de France. Sur le plateau de « Tout le monde veut prendre sa place » Nagui accueille François Vérove, ancien policier et membre de la garde républicaine. Devant leur écran les téléspectateurs sont loin d’imaginer que le souriant retraité, qui s’affiche en totale décontraction à la télévision, est en fait l’un des tueurs en série les plus recherchés de France !

C’est l’une des plus grandes énigmes criminelles françaises de ces 40 dernières années. Une traque qui commence à Paris en 1986, par la découverte du corps sans vie d’une fillette de 11 ans, Cécile Bloch. Le sort de cette enfant, abusée sexuellement avant d’être assassinée, émeut autant qu’il terrifie… Et ce n’est que le début : en 10 ans, le tueur commet quatre meurtres et au moins six viols. Surnommé « le Grêlé » en raison d’importantes marques d’acné sur le visage, il ne sera identifié que 35 ans plus tard, en 2021.

Lorsque son identité est enfin connue, « le Grêlé » mène une vie paisible à La Grand-Motte (Hérault). Mari aimant, père et grand-père modèle, ancien gendarme serviable et dévoué : François Vérove n’a pas vraiment le profil attendu. Pourtant, juste avant d’être interpellé, l’homme laisse une brève lettre d’aveux et se donne la mort. Qui était vraiment François Vérove ? Comment, tel un « Docteur Jekyll et Mister Hyde » a-t-il réussi à tromper tout son monde aussi longtemps ? Pourrait-il être l’auteur d’autres crimes jusqu’ici non résolus ?

À travers des vidéos personnelles et des témoignages inédits, enquêteurs, victimes, voisins et collègues ont accepté de dévoiler le double visage du tueur en série…

Dans la seconde partie de l’émission, Enquêtes criminelles reviendra sur une autre affaire de gendarme meurtrier.

Le 26 juin 2012, Claude Tavernier est découverte gisant au milieu de son salon, tuée de 42 coups de couteau. La maison a été fouillée et tout a disparu ! Claude Tavernier a-t-elle surpris un voleur avant qu’il ne s’acharne sur elle ? Après des mois d'enquête, une autre piste émerge. Un gendarme discret, bien sous tous rapports, qui serait en fait un meurtrier sanguinaire.

Dernière modification le lundi, 16 mars 2026 14:14
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