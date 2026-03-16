"28 minutes" lundi 16 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 16 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 16 mars 2026 :



Abstention, alliances, clivages : quels enseignements après le 1er tour des municipales ?

Les instituts de sondage évaluent entre 56% et 58,5%, le taux de participation au premier tour des élections municipales 2026. En hausse de plus de dix points par rapport au premier tour des élections en 2020, deux jours avant le début du confinement, ce taux est le deuxième plus faible jamais enregistré de la Ve république.

Pour tirer les enseignements du premier tour de ces municipales, Élisabeth Quin reçoit Martial Foucault, politologue spécialisé dans le comportement électoral, qui vient de publier "Le casse-tête démocratique : l’avenir des communes françaises" aux éditions de l’Aube.

Seize jours de guerre au Moyen-Orient : les États-Unis ont-ils sous-estimé l’Iran ?

Après plus de deux semaines de guerre au Moyen-Orient, qui des États-Unis ou de l'Iran va s'épuiser en premier ? Si Donald Trump affirmait le 13 mars que l'Iran était "complètement vaincu", la réalité est bien éloignée. Le régime des mollahs poursuit ses frappes sur les pays du Golfe et menace de "réduire en cendres" les compagnies pétrolières liées aux États-Unis présentes au Moyen-Orient après que la première puissance mondiale a frappé l'île de Kharg, dans le golfe Persique, principal hub pétrolier de l'Iran. En bloquant le détroit d'Ormuz, Téhéran asphyxie le commerce international. Samedi, le président américain a appelé la France, la Chine, le Japon et d'autres pays, à envoyer "des navires dans la région afin que le détroit d’Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité".

Xavier Mauduit rend hommage à Jürgen Habermas. Le philosophe allemand s’est éteint le 14 mars 2026.

Marie Bonnisseau s'intéresse à Tommy Thompson, scientifique américain qui vient d'être libéré après près de dix ans de prison pour avoir refusé de révéler l’emplacement de 500 pièces d’or.