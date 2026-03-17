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"Ça commence aujourd'hui" mardi 17 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 mars 2026 132
"Ça commence aujourd'hui" mardi 17 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 17 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Comment vivent-ils avec leurs fragilités psychologiques ?

Troubles anxieux, dépression, hypersensibilité ou encore phobies : derrière des mots que l’on entend de plus en plus se cachent des vies marquées par des fragilités psychologiques au quotidien.

Comment avancer quand l’esprit vacille ? Quels sont les défis, mais aussi les ressources insoupçonnées de celles et ceux qui apprennent à vivre avec ces fragilités ? Entre combats intimes, regards des autres et quête d’équilibre, ces parcours sont souvent faits de courage, de doutes… et d’espoir.

Les invités de Faustine Bollaert racontent leur quotidien.

15:05 Jumeau disparu : arriveront-elles un jour à apaiser ce manque ?

La gémellité est le sujet fascinant traité dans ce numéro. Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit 4 femmes sur le plateau.

Tout part d’un rêve où Katia comprend qu’elle doit fouiller dans son passé. Elle découvre la vérité sur son père biologique. Puis, sa mère lui avoue qu’elle a mis au monde des jumeaux le jour de sa naissance. Son frère a été abandonné et Katia est aujourd'hui à sa recherche.

Monique et Nicole, 2 sœurs jumelles, racontent leur connexion particulière. Enfants, elles apprennent une nouvelle incroyable : l’existence d’un triplé dans la fratrie !

Justine a appris à l’âge de 4 ans qu’elle aurait dû naître avec un jumeau or ce dernier n’a pas survécu. Depuis elle ressent un manque et souffre du syndrome du jumeau perdu.

Dernière modification le mardi, 17 mars 2026 09:03
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