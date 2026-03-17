"C dans l'air" mardi 17 mars 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mardi 17 mars 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 17 mars 2026, Aurélie Casse reçoit Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Alain Bauer, professeur émérite au CNAM.

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Philippe Gelie, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Le thème de l'émission :

Au dix-huitième jour du conflit déclenché par Israël et les États-Unis, Téhéran subit des frappes intenses tandis que les combats s’étendent au Liban, en Irak et dans le Golfe. Surpris par la riposte iranienne, le président des États-Unis fait pression sur ses alliés et sur la Chine pour qu’ils assurent la sécurité de la navigation des pétroliers dans le détroit d’Ormuz. « S’il n’y a pas de réponse [à la requête américaine], ou si celle-ci est négative, je pense que cela aura des conséquences très mauvaises pour l’avenir de l’OTAN », a même menacé lundi Donald Trump.

Il a par ailleurs admis ne pas s’attendre à la réponse iranienne à l’attaque du 28 février, en particulier aux frappes de missiles et de drones sur les pays du Golfe. « Personne ne s’y attendait. Nous avons été choqués », a-t-il affirmé. « Les plus grands experts, personne ne pensait qu’ils allaient frapper » dans le Golfe. « C’étaient, je ne dirais pas des pays amis, […] plutôt des pays neutres ».

Un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent habituellement par le détroit d'Ormuz. Le président américain espérait notamment l’aide des pays de l’OTAN et d’Asie pour débloquer ce passage stratégique et le sécuriser. Mais en Europe, l’Allemagne et la Grande-Bretagne excluent une opération de l’Alliance atlantique. Emmanuel Macron a rappelé que « la France n’a pas choisi cette guerre, nous n’y prendrons pas part ». Le Japon et l’Australie, alliés historiques des États-Unis, ont eux aussi écarté l’envoi de navires de guerre.

Parallèlement, l’armée israélienne a lancé des « opérations terrestres » contre le Hezbollah dans le sud du Liban et a affirmé avoir porté un « coup significatif » au régime des mollahs avec l’élimination, lundi soir près de Téhéran, d’Ali Larijani, considéré comme l’homme « qui dirigeait de facto l’ensemble du régime iranien ». L’Iran, qui n’a pas confirmé sa mort, a déclenché une nouvelle vague d’attaques contre Israël, lançant notamment des missiles Sejil sur le territoire israélien. Jusqu’ici rarement utilisé en situation réelle, que signifie l’entrée en scène de ce missile balistique iranien, capable de percer le dôme de fer israélien, de parcourir près de 2 000 kilomètres et, donc, d’atteindre potentiellement l’Europe ou les bases américaines au Moyen-Orient ?

Depuis le déclenchement des frappes israélo-américaines, l’Iran a engagé une riposte balistique d’ampleur. Mais le régime a-t-il l’armement nécessaire pour une guerre qui dure ? Que sait-on de ses capacités militaires ? Quelle est la stratégie de l’administration Trump ? Et que se passe-t-il au Liban ? Retrouvez dans l’émission le reportage de nos journalistes sur place.

Le sujet vous questionne ?

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