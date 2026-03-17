"28 minutes" mardi 17 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 17 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 17 mars 2026 :



Le réalisateur Xavier Giannoli sonde les années sombres de la collaboration

Jean Luchaire est un journaliste et patron de presse du début du XXe siècle. Humaniste, pacifiste, radical-socialiste et proche des mouvements de lutte contre l’antisémitisme dans l’entre-deux-guerres, il devient ensuite un ardent défenseur de la collaboration. L’argent, la notoriété et l’influence l’éloignent de ses idéaux et le poussent à fonder le journal collaborationniste et antisémite "Les Nouveaux Temps" en 1940. Le dernier film de Xavier Giannoli, “Les rayons et les ombres”, raconte son histoire. Élisabeth Quin reçoit le réalisateur.

RDC : derrière l'accord de paix, l'ombre d'une catastrophe humanitaire sans fin ?

La justice française a ouvert une enquête pour "crime de guerre" le 13 mars après la mort de l’humanitaire de l’Unicef Karine Buisset en République démocratique du Congo. La Française a été tuée par un engin explosif la semaine dernière en pleine nuit à Goma, ainsi que deux autres personnes. Le quartier visé par le drone abrite de nombreux employés de l’ONU et de l’ONG mais aussi des responsables du mouvement rebelle AFC/M23. Officiellement, personne ne revendique l’attaque. Depuis janvier 2025, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda voisin, contrôle un territoire d’environ 50 000 km2. Le 4 décembre, un accord de paix entre la RDC et le Rwanda avait été signé, sous l’égide des États-Unis, mais il est plus que jamais fragile. Le conflit, qui dure depuis trois décennies, s’explique notamment par la richesse des sous-sols congolais. La RDC est le premier producteur de cobalt, essentiel pour les batteries de véhicules électriques, entre autres.

Xavier Mauduit revient sur l’histoire de l’île iranienne de Kharg, objet de frappes américaines depuis la semaine dernière.

Marie Bonnisseau nous présente un touriste allemand très procédurier qui a porté plainte contre une taqueria de New York pour une salsa jugée trop épicée.