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"C ce soir" mardi 17 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 mars 2026 145
"C ce soir" mardi 17 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 17 mars 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 17 mars 2026 :

Guerre au Moyen-Orient  Le bourbier de Trump ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Robert Malley, diplomate.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro.

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.

Gilles Gressani de la revue Le Grand Continent.

Fariba Hachtroudi, écrivaine.

Dernière modification le mardi, 17 mars 2026 19:03
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