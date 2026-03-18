"28 minutes" mercredi 18 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 18 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 18 mars 2026 :



Humanité et animalité : histoire d'un éloignement inquiétant

La préhistorienne Marylène Patou-Mathis consacre son dernier livre, "Nous étions si proches. Les relations humain-animal de la préhistoire à nos jours" (éditions Allary), aux relations entre les humains et les animaux. De la préhistoire à notre époque, en passant par Socrate, Descartes ou Jean de La Fontaine, ce livre raconte cette très longue histoire commune. Selon la liste rouge mondiale des espèces menacées du comité français de l'UICN, 41 % des amphibiens, 11 % des oiseaux et 26 % des mammifères sont menacés d’extinction au niveau mondial.

La guerre s’enlise au Moyen-Orient : une aubaine pour la Russie de Vladimir Poutine ?

Les difficultés d’approvisionnement en pétrole, causées notamment par le blocage du détroit d’Ormuz à cause de la guerre au Moyen-Orient, redonnent un avantage économique au Kremlin. Le 12 mars, les États-Unis ont autorisé temporairement la vente de pétrole russe, stocké sur des navires, face à la flambée des prix du baril de pétrole. Une aubaine pour la Russie qui était soumise à des sanctions occidentales en raison de la guerre en Ukraine. "L’affaiblissement des sanctions accroît les ressources russes pour mener la guerre d’agression" contre l’Ukraine, s’est inquiété Antonio Costa, président du Conseil européen, sur X.

Élu pour la première fois en 1959, Yves Bahu, 93 ans, vient d’être reconduit à la tête de son village pour son douzième mandat consécutif. L’occasion pour Xavier Mauduit de nous raconter l’histoire de celui qui dépassera, peut-être, le record de longévité municipale.

Marie Bonnisseau s'intéresse à l'épidémie de gastro-entérite qui a frappé 150 personnes à bord d'un navire de croisière touristique.