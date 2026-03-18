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"C à vous" mercredi 18 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 274
"C à vous" mercredi 18 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 18 mars 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 18 mars 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Guerre au Moyen-Orient, municipales, vie quotidienne… Sommes-nous tous victimes des fake news ?

François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l’IFOP.

Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news et du complotisme.

Procès en appel du financement libyen : Nicolas Sarkozy entendu aujourd’hui

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

20:00 C à vous, la suite

Sandrine Kiberlain et Pierre Lottin pour le film “Ceux qui comptent”, en salle le 25 mars.

Florian Sempey, pour son livre “De vive voix”, sorti ce mercredi 18 mars aux éditions Arthaud.

Dernière modification le mercredi, 18 mars 2026 17:04
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