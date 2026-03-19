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"Ça commence aujourd'hui" jeudi 19 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 mars 2026 134
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 19 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 19 mars 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Elles avaient tout misé sur ce nouveau départ, mais le destin en a décidé autrement

15:05 Secte : une enfance hors normes

Ce numéro s'intéresse aux sectes et aux enfants qui se sont construits dans cette vie à part. Faustine Bollaert reçoit deux témoins sur le plateau.

Coralie est née dans une famille très croyante qui s'est rapprochée d’une communauté religieuse. Les règles étaient strictes et les enseignements étaient centrés sur la Bible, elle a grandi dans la peur de l’enfer et des démons. Coralie a fini par se rendre compte des aspects moins idylliques de cette communauté...

Fils de parents séparés, Christallen ne voyait son père que pendant les vacances scolaires. Un père qui vivait en communauté et dont il insufflait l'idéologie. Christallen a donc grandi avec l'idée que la fin du monde était proche... Mais c'est plus tard qu'il a réalisé que son père était en réalité un gourou.

Dernière modification le jeudi, 19 mars 2026 08:48
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