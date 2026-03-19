"Chroniques criminelles" : l'affaire Agnès Lou sur TFX samedi 21 mars 2026

C'est l'histoire d'une tentative d'assassinat qui aurait pu se transformer en crime parfait... Cette affaire commence en septembre 2011, lorsque Agnès Lou, mère célibataire de 43 ans, est prise de violents vomissements. Son cœur s'emballe, elle manque de s'étouffer et, transportée en urgence à l'hôpital, échappe de peu à la mort.
Les médecins s'interrogent : qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce terrible malaise ? Quelques jours plus tard, Agnès se remet à vomir, sans raison apparente. Sans raison ? Rien n'est moins sûr... Après des examens approfondis, les médecins découvrent que cette mère de famille a en réalité été victime d'une tentative d'empoisonnement.
Par qui ? Et pourquoi ?
La réponse dans ce nouveau document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.
Principaux intervenants :
- Agnès Lou : rescapée de tentative d'assassinat
- Élodie: fille d'Agnès Lou
- Djibril : petit ami d'Agnès Lou
- Marie-Claire : mère d'Agnès Lou
- Corinne : nièce de Claudine Baquey
- Xavier Bénéroso : journaliste spécialiste des Faits divers
- Jonathan Guérin : journaliste Police-Justice du journal Sud-Ouest
- Julie L'Hospital : avocate des parties civiles
- Julien Plouton : avocat de la défense