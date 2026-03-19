"Chroniques criminelles" : l'affaire Agnès Lou sur TFX samedi 21 mars 2026

Samedi 21 mars 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui sera consacré à l'affaire Agnès Lou : « Un double empoisonnement pour une assurance vie ? ».

C'est l'histoire d'une tentative d'assassinat qui aurait pu se transformer en crime parfait... Cette affaire commence en septembre 2011, lorsque Agnès Lou, mère célibataire de 43 ans, est prise de violents vomissements. Son cœur s'emballe, elle manque de s'étouffer et, transportée en urgence à l'hôpital, échappe de peu à la mort.

Les médecins s'interrogent : qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce terrible malaise ? Quelques jours plus tard, Agnès se remet à vomir, sans raison apparente. Sans raison ? Rien n'est moins sûr... Après des examens approfondis, les médecins découvrent que cette mère de famille a en réalité été victime d'une tentative d'empoisonnement.

Par qui ? Et pourquoi ?

La réponse dans ce nouveau document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :