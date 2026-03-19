"C dans l'air" jeudi 19 mars 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 19 mars 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 19 mars 2026, Caroline Roux reçoit Cécile Cornudet, éditorialiste politique au journal les Echos.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris et à la Paris business school PSB.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique.

Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef à France 24, ancienne correspondante à Téhéran.

Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique.

Marc-Antoine Eyl-Mazzega (en duplex), directeur du Centre énergie et climat de l'Ifri.

Le thème de l'émission :

Iran : après le pétrole... la guerre du gaz

C’est une frappe aux répercussions mondiales. Israël a bombardé mercredi South Pars, l’immense gisement gazier offshore partagé par l’Iran et le Qatar, quelques heures après l’annonce de la mort du ministre iranien du Renseignement, Esmaïl Khatib. Cette attaque contre la plus grande réserve de gaz naturel au monde est une nouvelle escalade dans le conflit et un choc mondial : le site représente 30 % des livraisons mondiales de GNL et fournit 70 % du gaz consommé en Iran.

La réaction a été immédiate dans le Golfe. Le Qatar a dénoncé une démarche « dangereuse et irresponsable », estimant que viser ce type d’infrastructure menace la sécurité énergétique mondiale. Dans la foulée, l’Iran a menacé à son tour les installations énergétiques de plusieurs voisins. Puis des sites clés au Qatar, en Arabie saoudite, au Koweït et aux Émirats arabes unis ont été touchés ou visés, ce qui a étendu la crise à toute la région productrice, et au-delà.

Flambée immédiate des cours de l’énergie sur les marchés, qui a contraint Donald Trump à s’exprimer. Le président américain a assuré qu’il n’y aurait plus d’attaques israéliennes sur les gisements de gaz iraniens. La Maison-Blanche prétend n’avoir pas été au courant de l’initiative de son allié, mais promet des frappes sans précédent en cas de représailles. L’Arabie saoudite, de son côté, a brandi pour la première fois la menace d’une riposte militaire.

La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont condamné jeudi les attaques iraniennes sur des infrastructures civiles énergétiques dans le Golfe et se sont dits « prêts à contribuer » à sécuriser le détroit d'Ormuz. « Nous demandons un moratoire immédiat et général sur les attaques contre les infrastructures civiles, notamment les installations pétrolières et gazières », et « nous nous déclarons prêts à contribuer aux efforts nécessaires pour garantir la sécurité du passage dans le détroit », ont indiqué ces pays dans un communiqué conjoint.

En Europe, les conséquences sont déjà concrètes. Quand le baril grimpe et que le gaz flambe, ce sont les coûts du transport, du chauffage, de l’industrie, des engrais et, à terme, le spectre d’un retour de l’inflation. Renforcé par le conflit au Moyen-Orient, Vladimir Poutine a agité ces dernières semaines la menace d’un arrêt des livraisons de gaz vers les pays européens pour réorienter ses exportations vers des marchés jugés plus prometteurs, sans toutefois avancer de pistes concrètes. Ces déclarations surviennent alors que la Commission européenne doit présenter le 15 avril prochain une proposition législative visant à interdire définitivement les importations de pétrole russe. Mais la question divise en Europe.

Ce jeudi, la Hongrie, qui bloque le versement d’un prêt européen de 90 milliards d’euros à l’Ukraine, a affirmé qu’elle ne cédera pas tant que Kiev n’aura pas rétabli l’approvisionnement du pays en pétrole russe via l’oléoduc Droujba (« amitié » en russe), qui traverse l’Ukraine. Ce pipeline a été endommagé par des frappes russes le 27 janvier, et Budapest accuse Kiev de traîner les pieds pour le remettre en service.

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