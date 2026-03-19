"28 minutes" jeudi 19 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 19 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 19 mars 2026 :



Ocean Vuong, nouvelle star de la littérature américaine

Alors qu'un jeune homme accro aux opioïdes s’apprête à sauter d’un pont d'une petite ville du Connecticut, une veuve âgée atteinte de démence l’interpelle et lui ouvre la porte de sa maison délabrée. De là naît une relation inattendue. C'est ainsi que débute "L’empereur de la joie" (éditions Gallimard), le nouveau roman d'Ocean Vuong, poète et romancier américain, né au Vietnam. Il est l'invité d'Élisabeth Quin.

Plaider-coupable criminel : justice au rabais ou révolution pénale ?

Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a présenté son projet de loi "Sure" (sanction utile rapide et effective) au Conseil des ministres mercredi 18 mars. Son objectif est de réduire le temps de traitement des procédures. Aujourd’hui, 6 000 dossiers criminels sont en attente de procès. Il propose le “plaider-coupable” criminel, qui s’appliquerait donc également aux viols. Il consiste à juger en une demi-journée sans témoins et sans experts. Pour ce faire, il faut que la victime l’accepte et que l’accusé reconnaisse la totalité des faits. En échange, l’accusé voit sa peine réduite. Cette procédure pourrait concerner 10 à 15 % des affaires. Ses détracteurs dénoncent une atteinte grave au droit à un procès équitable. Ils craignent notamment que des innocents aillent en prison et d’"invisibiliser les viols" en empêchant la tenue d’un procès solennel.

Le prochain porte-avion français se nommera "La France Libre", l'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l'histoire de certains noms iconiques de navires français.

Marie Bonnisseau s'intéresse à une association salvadorienne qui vient de mettre en place un dispositif d’assurance paramétrique, destiné à anticiper et aider les habitants d’Oriente Salvaje, au Salvador, en cas de catastrophe naturelle.