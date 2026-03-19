"Complément d'enquête" sur la cigarette électronique, jeudi 19 mars 2026 sur France 2

Jeudi 19 mars 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera : « Vapoteuses : l’empire de la clope contre-attaque ».

Plus de 3 millions de Français l’ont adoptée : la cigarette électronique séduit de plus en plus de consommateurs. Le marché a presque doublé en 7 ans et pèse aujourd’hui près d’1,6 milliard d’euros en France. Les industriels du tabac, appelés aussi Big Tobacco, ne veulent pas passer à côté de ce business en plein essor.

Dans ce nouveau numéro de "La guerre de l’info", les équipes de Complément d’enquête se sont intéressées aux stratégies des cigarettiers qui, confrontés au déclin du tabac, cherchent à étendre leur empire.

9 Une formule est devenue le mantra de toute la filière de la vape pour vendre ses nouveaux produits : « la cigarette électronique serait 95% moins dangereuse que le tabac ». Complément d’enquête a découvert que ce chiffre provient d’une seule étude, controversée et financée par une personnalité qui a des liens d’intérêt avec l’un des géants du tabac.

Les cigarettiers ont aussi recours à d’éminentes figures de la médecine pour faire la promotion de leurs alternatives au tabac. Pourtant, selon les autorités de santé, les cigarettes électroniques sont loin d’être sans danger et comportent des risques cardiovasculaires, respiratoires et cancérogènes.

Depuis 2016, la publicité directe ou indirecte en faveur des produits du vapotage est interdite. Mais les industriels n’hésitent pas à flirter avec la ligne jaune en organisant des opérations commerciales dans les bureaux de tabac.

Les jeunes sont devenus l’une des cibles privilégiées. À 17 ans, un adolescent sur deux a déjà essayé la vape. Et, au même âge, l’usage quotidien de la cigarette électronique a triplé, passant de 1,9% à 6,2% entre 2017 et 2022. Pour les séduire, les cigarettiers vont chercher les nouvelles générations sur leur terrain : les réseaux sociaux et les festivals de musique.

Documents et témoignages exclusifs à l’appui, Complément d’enquête vous raconte cette guerre de l’info menée par une industrie à la conquête de nouvelles générations d’adeptes.

Une enquête de Valentine Watrin, Mathias Denizo, Matthieu Parmentier et Axelle Auvray pour france.tv presse.