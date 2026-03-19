"Bonjour ! Avec vous" vendredi 20 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 20 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 20 mars 2026 :

Ménage : est-ce que vous regardez les étiquettes de vos produits d'entretien ?

C’est le printemps ! Alors Christophe Beaugrand parlera de ménage de printemps Savez-vous que beaucoup des produits de notre quotidien sont toxiques ? Avec son équipe, il vous donnera tous les conseils pour acheter les bons produits.

Jogging, baskets, legging… On ne sait plus s’habiller !

C'est le cas de nos ados, mais de nous également...

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous