"Bonjour ! Avec vous" vendredi 20 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire vendredi 20 mars 2026 :
Ménage : est-ce que vous regardez les étiquettes de vos produits d'entretien ?
C’est le printemps ! Alors Christophe Beaugrand parlera de ménage de printemps Savez-vous que beaucoup des produits de notre quotidien sont toxiques ? Avec son équipe, il vous donnera tous les conseils pour acheter les bons produits.
Jogging, baskets, legging… On ne sait plus s’habiller !
C'est le cas de nos ados, mais de nous également...
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous