Sommaire de "50' Inside" samedi 21 mars 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 21 mars 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu • Le plus grand concours canin au monde.

En coulisses • Le voyage d'intégration de Miss France à Singapour.



Le portrait • Confidences de Christophe Maé.



La Story • Adriana Karembeu, nouveau look, nouvel amour.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Boh Phi Phi et Koh Lanta, des îles stars du tourisme en Thaïlande.

Est-ce vraiment un paradis pour ceux qui décident d’y changer de vie ?